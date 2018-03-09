Марко Ройс продлил контракт с «Боруссией» до 2023 года

Автор: Лидия Дидык 0

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Дортмундская «Боруссия» продлила контракт с полузащитником Марко Ройсом. Новое соглашение клуба с 28-летним хавбеком рассчитано до 30 июня 2023 года.

Ройс выступает за «Боруссию» с 2012 года. Первую половину нынешнего сезона он пропустил из-за травмы, однако, вернувшись в строй, забил 3 гола в последних 3 турах бундеслиги.

Фото: официальный сайт «Боруссии» Дортмунд
Источник: официальный сайт «Боруссии» Дортмунд 

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