Марко Ройс продлил контракт с «Боруссией» до 2023 года

Дортмундская «Боруссия» продлила контракт с полузащитником Марко Ройсом. Новое соглашение клуба с 28-летним хавбеком рассчитано до 30 июня 2023 года.
✍️ @woodyinho verlängert Vertrag langfristig bis 2023 #REUS2023 https://t.co/ERSZOENupJ pic.twitter.com/Ja61GGNN5q
— Borussia Dortmund (@BVB) March 9, 2018
Ройс выступает за «Боруссию» с 2012 года. Первую половину нынешнего сезона он пропустил из-за травмы, однако, вернувшись в строй, забил 3 гола в последних 3 турах бундеслиги.
Фото: официальный сайт «Боруссии» Дортмунд
Источник: официальный сайт «Боруссии» Дортмунд