Мино Райола ведет переговоры о переходе Поля Погба в другой клуб

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может сменить клуб. Агент 25-летнего француза Мино Райола вернулся в Англию и ведет переговоры по трансферу Погба, на которого претендуют «Ювентус» и «Барселона».

Полузащитник сборной Франции взвешивает два варианта. В «Барселоне» главными стимулами для Погба являются высокий шанс выиграть Лигу чемпионов и возможность поиграть вместе с Лионелем Месси.

В «Ювентусе» – интересный проект вместе с Криштиану Роналду, а также приемлемое налоговое законодательство. С 1 января 2017 года в Италии вступила в силу налоговая реформа, в рамках которой предусмотрена фиксированная ставка дохода на имиджевые права, полученные за рубежом. Таким образом, из всех зарубежных имиджевых доходов футболист платит итальянскому казначейству фиксированные 100 000 евро.

Что касается суммы трансфера, то у «Барселоны» есть деньги, которые они готовили для трансфера Гризманна. «Ювентус», в свою очередь, готов расстаться с Миралемом Пьяничем ради приобретения Погба.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo