Алан Дзагоев: «ЦСКА – клуб, где я хотел бы закончить карьеру»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, что пока не собирается покидать клуб. Но уже назвал команду, где хотел бы завершить карьеру.

«Я освоился в ЦСКА. В России, скорее всего, вряд ли перейду в какую-то другую команду. ЦСКА – клуб, где я хотел бы закончить карьеру. Хотя пока, надеюсь, рано. 28 лет – немаленький возраст, но хочется продолжать работать, побеждать, выступать как можно лучше» — заявил Дзагоев.

Напомним, что за «армейцев» Алан Дзагоев выступает с 2008 года. В составе московского клуба он завоевал 11 трофеев.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт УЕФА