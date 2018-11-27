Алан Дзагоев: «ЦСКА – клуб, где я хотел бы закончить карьеру»

Автор: Дарья Григорьева 0

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, что пока не собирается покидать клуб. Но уже назвал команду, где хотел бы завершить карьеру.

«Я освоился в ЦСКА. В России, скорее всего, вряд ли перейду в какую-то другую команду. ЦСКА – клуб, где я хотел бы закончить карьеру. Хотя пока, надеюсь, рано. 28 лет – немаленький возраст, но хочется продолжать работать, побеждать, выступать как можно лучше» — заявил Дзагоев.

Напомним, что за «армейцев» Алан Дзагоев выступает с 2008 года. В составе московского клуба он завоевал 11 трофеев.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт УЕФА

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Алан Дзагоев

Алан Дзагоев может пропустить матч со Швецией из-за травмы

РПЛ. 6 тур. «Динамо» — «Оренбург» — 2:0. Химки. «Арена Химки». 2 сентября 2018 г.

«Анжи» все-таки вылетит в Махачкалу на игру с ЦСКА

«Уотфорд» проявляет интерес к Федору Чалову

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 