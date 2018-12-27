ФИФА ввела новые правила сдачи допинг-проб для футболистов

Автор: Поршнев Тимофей 0

ФИФА анонсировала изменения в допинг-контроле спортсменов. Новый регламент вступит в силу с 19 января. 

Нововведения коснутся организации сдачи допинг-проб. По новым правилам в перерывах матчей будет проводиться в присутствии представителей команд закрытая жеребьевка футболистов, которые должны будут сдать пробы.

После финального свистка перед игроками будут оглашены результаты, после чего представители должны сразу же привести выбранных спортсменов для взятия допинг-проб.

Сообщается, что новые правила больше адаптированы стандартам Всемирного антидопингового агентства. Новый механизм будет внедрен во всех соревнованиях под эгидой УЕФА.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

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