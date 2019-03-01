«Манчестер Юнайтед» не станет продлевать контракт с Валенсией

Капитан «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия, скорее всего, покинет клуб. Манкунианцы не собираются продлевать контракт с 33-летним футболистом.

«МЮ» решил не активировать опцию продления контракта с эквадорским игроком. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер команды Оле-Гуннар Сульшер.

Срок текущего соглашения Антонио Валенсии с клубом истекает летом 2019 года. Он предполагал опцию продления еще на один сезон. Стоит отметить, что 33-летний эквадорец выступал за клуб с лета 2009 года.

В нынешнем сезоне Антонио Валенсия принял участие в 5 матчах АПЛ, однако результативными действиями отметиться не сумел.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports