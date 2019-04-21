Премьер-лига. 24-й тур. «Спартак» дома обыграл «Енисей»

В последней встрече 24-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» играл с «Енисеем». Матч закончился победой «красно-белых».

Премьер-лига. 24-й тур

СПАРТАК — ЕНИСЕЙ — 2:0 (1:0)

Москва. 21 апреля.

Стадион: «Открытие Арена». 26655 зрителей.

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

«Спартак»: Максименко, Рассказов (Ещенко, 87), Жиго, Джикия, Айртон, Гулиев, Фернандо (Игнатов, 74), Зобнин, Мельгарехо, Мелкадзе (Ташаев, 66), Луис Адриано.

«Енисей»: Нестеренко, Кичин, Гаджибеков, Грицаенко, Ятченко, Огуде, Сарр (Зотов, 46), Данченко, Семакин (Торбинский, 46), Савичев, Соболев (Саркисов, 59).

Голы: 1:0 — Рассказов (45), 2:0 — Гулиев (83).

Предупреждения: Гулиев (21), Данченко (32), Жиго (37).

23 (8) удары (в створ) 5 (0)

13 фолы 13

9 угловые 1

0 офсайды 3

64 % владения мячом 36

Москвичи подошли к этому матчу с 2-матчевой серией из поражений. Поэтому они начали эту встречу активнее. На 18-й минуте Зобнин пробил из-за пределов штрафной, но мяч пролетел мимо ворот. Затем был момент у Луиса Адриано. Бразилец не смог попасть в створ после подачи. Перед перерывом Рассказов все-таки открыл счет. Защитник «Спартака» принял мяч в штрафной, обвел игрока и пробил мимо вратаря. Отметим, что этот гол оказался для него первым за московскую команду в РПЛ. Второй тайм начался с опасного момента гостей — Зотов попал в перекладину. На 68-й минуте «Енисей» остался в меньшинстве. Саркисов не смог продолжить игру из-за повреждения голеностопа, а у красноярцев закончились замены. В конце матча Гулиев увеличил преимущество «Спартака» — он реализовал выход один на один. Таким образом, москвичи набрали 39 очков и приблизились к лидерам. «Енисей» же с 13 баллами остается на последнем месте.

Фото: твиттер «Спартака»

Источник: Еженедельник «Футбол»