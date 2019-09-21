Джанлуиджи Буффон повторил достижение Паоло Мальдини

Автор: Роман Шлуинский 0

Вратарю «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон удалось повторить рекорд экс-защитника «Милана» Паоло Мальдини. Достижение заключается в количестве проведенных игр на клубном уровне среди итальянских игроков.

Встреча 4-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (2:1, второй тайм) стала для 41-летнего голкипера первой в нынешнем сезоне и 902-й в карьере на клубном уровне.

Итальянский вратарь был игроком трех команд: «Ювентуса», «Пармы» и «ПСЖ». Мальдини же всю футбольную карьеру провел в «Милане».

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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