Эрнесто Вальверде не исключил уход Малкома и Дениса Суареса из «Барселоны»

Тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде сообщил, что клуб могут покинуть зимой ряд игроков. После приобретения Кевина-Принса Боатенга сменить игровую прописку могут бразилец Малком и испанец Денис Суарес.

Сообщалось, что Денисом Суаресом интересуется лондонский «Арсенал». 21-летний Малком был приобретен у французского «Бордо» летом 2018 года.

«Я доволен командой, но всегда есть возможность ухода для тех, у кого нет игровой практики. Игроки могут и остаться, мы будем рады, или же они могут уйти, и клуб тогда найдет наилучший вариант для продолжения карьеры. «Барселона» усиленно работает на рынке, и мое участие тоже очень важно.»

«Френки де Йонг? Про его дальнейшую карьеру стоит спросить самого игрока, а не меня. Подождем, что скажет сам игрок. Он сам сделает выбор, а моя задача — сосредоточиться на тех игроках, которые у меня в расположении» — заявил Вальверде на пресс-конференции.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Espana