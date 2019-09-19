Дело о потасовке на «Газпром Арене» передано в суд

Автор: Анатолий Акулов 0

На матче 4-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» произошла потасовка между болельщиками и сотрудниками ОМОНа. По этому инциденту зарегистрировано уголовное дело.

Болельщика «сине-бело-голубых» Артема Прохорова обвиняют в избиении сотрудника ОМОНа.  Отмечается, что уголовное дело пока не принято к производству. Данным случаем займется Петроградский районный суд Санкт-Петербурга.

Напомним, после завершения матча со стороны фанатов в омоновцев бросили тяжелый предмет. В результате сотрудник ОМОН получил травму. Позднее были задержаны несколько подозреваемых.

Встреча на «Газпром Арене» завершилась результативной ничьей 1:1. В составе питерцев гол на счету форварда Артема Дзюбы. Еще один мяч забил в свои ворота защитник зенитовцев Дуглас Сантос.

Фото: Global Look Press
Источник: Р-Спорт

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