Жозе Моуринью отклонил предложения «Монако» и «Милана» ради работы в «Реале»

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отказал нескольким клубам Европы в предложениях о работе. Причина — желание вернуться в мадридский «Реал».

По информации источника, в период с мая по сентябрь португальский специалист отклонил предложения «Монако», «Милана», «Лилля», «Вольфсбурга» и «Шальке». В это время он следил за ситуацией в «Баварии», «Ювентусе» и «ПСЖ».

На данный момент 56-летний тренер заинтересован в работе в «Реале», если «галактикос» решит отправить нынешнего главного тренера Зинедина Зидана в отставку.

Напомним, Жозе Моуринью работал в «Реале» с 2010 по 2013 год. Последним клубом, который возглавлял португалец, являлся «Манчестер Юнайтед». Моуринью был его главным тренером до декабря 2018 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com