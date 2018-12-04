Лука Модрич: «Если бы у меня был выбор, я бы предпочел Кубок мира»

Автор: Дарья Григорьева 0

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич получил «Золотой мяч» по итогам 2018 года. Футболист прокомментировал свою победу. 

Игрок признался, что если бы у него был выбор между наградой и победой на чемпионате мира, то выбрал бы второй вариант.

«Чемпионат мира. Сто процентов. Я всегда говорил, что командные трофеи намного важнее. И я всегда буду командным игроком, а не индивидуалом. ЧМ был важен для Хорватии. Но, к сожалению, я не смог привести команду к победе. «Золотой мяч» мне тоже нравится. Это хороший приз. Но если бы у меня был выбор, я бы предпочел Кубок мира». — заявил Модрич.

Напомним, что вчера состоялось вручение «Золотого мяча». Победителем стал Лука Модрич.

Фото: Global Look Press
Источник: France Football

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