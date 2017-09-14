Сборная России опустилась на две позиции в рейтинге ФИФА

ФИФА представила обновленный рейтинг национальных сборных. Сборная России побила свой антирекорд.

Первое место занимает Германия. Немецкая команда обошла сборную Бразилии, которая теперь располагается на второй строчке. Третье место занимает Португалия, поднявшаяся на три позиции по сравнению с предыдущим релизом.

Сборная России находится на 64-м месте. Команда Станислава Черчесова потеряла две позиции и обновила свой антирекорд, который был установлен в июне (63-е место).

Россия как страна-хозяйка ЧМ-2018 года не участвует в отборочном турнире. Официальные матчи в рейтинге ФИФА учитываются с большим коэффициентом, чем товарищеские.

Первые десять мест рейтинга выглядят так:

1 (2). Германия – 1606 очков;

2 (1). Бразилия – 1590;

3 (6). Португалия – 1386;

4 (3). Аргентина – 1399;

5 (9). Бельгия – 1265;

6 (7). Польша – 1250;

7 (4). Швейцария – 1210;

8 (10). Франция – 1208;

9 (7). Чили – 1195;

10 (8). Колумбия – 1191.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФИФА