ФИФА снова подозревает «Челси» в нарушении правил переходов юных игроков

ФИФА открыла расследование в отношении «Челси». Причиной стали возможные нарушения правил трансферов футболистов до 18 лет.

ФИФА уже в третий раз за последние восемь лет открывает расследования такого характера в отношении клуба Романа Абрамовича. Первое расследование в отношении лондонцев проводилось в 2009 году по поводу перехода из «Ланса» Гаэля Какута. Тогда «Челси» запретили заявлять новичков в течение двух трансферных окон, но клуб выиграл апелляцию в Спортивном арбитражном суде.

В прошлом году в поле зрения ФИФА попал трансфер в «Челси» Бертрана Траоре, который ранее дебютировал за команду без разрешения ведомства. Что стало поводом для нынешнего расследования, пока не известно.

Пресс-атташе «Челси» между тем заявил, что клуб, приобретая игроков, действует в рамках регламента ФИФА.

Последним клубом, наказанным трансферным запретом, был «Атлетико», который сможет заявлять новых игроков только с января 2018 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail