Продажу алкоголя в Москве в период ЧМ ограничат не только в дни матчей, но и накануне

Автор: Лидия Дидык 0

ЧМ-18

Заместитель главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Кирилл Малышкин рассказал, когда будет действовать запрет на продажу алкоголя в столице во время проведения ЧМ-2018. В период турнира в Москве нельзя будет купить алкоголь накануне матча и в день его проведения.

«Органами исполнительной власти определены границы территорий, в пределах которых будут введены запреты на продажу и потребление алкогольной продукции, напитков в стеклянной таре, в том числе при оказании услуг общественного питания, накануне проведения матча ЧМ и в день его проведения.

Для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения правительством Москвы совместно с заинтересованными службами разрабатываются лечебные мероприятия, которыми определен перечень больниц и поликлиник, где будут оказывать медицинскую помощь», — сказал Малышкин.

Фото: Global Look Press
Источник: «Интерфакс»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

чемпионат мира 2018

ФИФА утвердила четвертую замену в матчах плей-офф ЧМ-2018

Жеребьевка чемпионата мира 2018. Москва. Государственный Кремлевский Дворец. 1 декабря 2017 г.

Завершился второй этап продаж билетов на ЧМ-2018

ЧМ-18

РЖД стали региональным спонсором ЧМ-2018

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 