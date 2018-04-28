Продажу алкоголя в Москве в период ЧМ ограничат не только в дни матчей, но и накануне

Заместитель главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Кирилл Малышкин рассказал, когда будет действовать запрет на продажу алкоголя в столице во время проведения ЧМ-2018. В период турнира в Москве нельзя будет купить алкоголь накануне матча и в день его проведения.

«Органами исполнительной власти определены границы территорий, в пределах которых будут введены запреты на продажу и потребление алкогольной продукции, напитков в стеклянной таре, в том числе при оказании услуг общественного питания, накануне проведения матча ЧМ и в день его проведения.

Для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения правительством Москвы совместно с заинтересованными службами разрабатываются лечебные мероприятия, которыми определен перечень больниц и поликлиник, где будут оказывать медицинскую помощь», — сказал Малышкин.

Фото: Global Look Press

Источник: «Интерфакс»