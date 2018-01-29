17-летний хавбек «Барселоны» Серхио Гомес переходит в «Боруссию» Д за 3 млн евро

Атакующий полузащитник «Барселоны Б» Серхио Гомес близок к тому, чтобы стать игроком дортмундской «Боруссии». Немецкий клуб заплатит за 17-летнего испанца 3 миллиона евро отступных, опередив в борьбе за него «Челси» и «Арсенал».

Сегодня Гомес пройдет в «Боруссии» медосмотр и проведет вторую половину сезона в юниорской команде (U-19). С 1 июля его переведут в первую команду «Боруссии». Контракт будет рассчитан до 2022 года.

На юношеском чемпионате мира-2017 Гомес забил 4 гола и занял второе место в опросе за звание лучшего игрока турнира, на котором Испания стал вице-чемпионом.

Фото: Youtube-канал Youngcules

Источник: Kicker