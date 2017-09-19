Усман Дембеле пропустит 3,5 месяца

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле сегодня был успешно прооперирован в Хельсинки. Француз выбыл из строя на 3,5 месяца.

Дембеле получил травму в минувшие выходные в первом тайме матча чемпионата Испании с «Хетафе» (2:1). Футболист разорвал сухожилие одной из мышц в левом бедре.

В этом сезоне Дембеле провел за «Барселону» три игры во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Летом каталонцы заплатили за трансфер француза 105 млн евро.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Барселоны»

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