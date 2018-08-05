«Вильярреал» может продать Дениса Черышева для снижения расходов клуба

Автор: Андрей Синельщиков 0

«Вильярреал» намерен продать нескольких важных игроков команды, чтобы снизить расходы на зарплаты футболистам. В списке игроков фигурирует и российский вингер Денис Черышев.

Кроме 27-летнего Черышева, испанский клуб тратит наибольшее количество финансовых средств на зарплаты таких игроков, как Альфред Н’Диаи, Роберто Сориано и Никола Сансоне. Руководство «Вильярреала» приняло решение продать нескольких из вышеуказанных футболистов до конца летнего трансферного окна.

Интерес к Черышеву одновременно проявляют «Эвертон» и «Реал Сосьедад». «Вильярреал» планирует выручить от продажи российского полузащитника € 20 млн.

Фото: Global Look Press
Источник: AS

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