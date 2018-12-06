Лотар Маттеус назвал главную ошибку «Баварии»

Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус прокомментировал состояние «Баварии». Он назвал главную проблему мюнхенского клуба.

«Главная ошибка «Баварии» перед началом сезона заключалась в том, что они не поменяли игроков. Ковач вынужден тренировать футболистов, которые выиграли все за последние несколько лет. Я не вижу мотивации у некоторых из них. Как можно настроить себя, когда ты взял шесть подряд чемпионских титулов? Дело не в них, это происходит на психологическом уровне». — заявил Маттеус.

Экс-футболист не сомневается в главном тренере Нико Коваче. Он пожелал нынешнему наставнику команды добиться прежних успехов «Баварии».

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com (EN)