Лотар Маттеус назвал главную ошибку «Баварии»

Автор: Дарья Григорьева 0

Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус прокомментировал состояние «Баварии». Он назвал главную проблему мюнхенского клуба.

«Главная ошибка «Баварии» перед началом сезона заключалась в том, что они не поменяли игроков. Ковач вынужден тренировать футболистов, которые выиграли все за последние несколько лет. Я не вижу мотивации у некоторых из них. Как можно настроить себя, когда ты взял шесть подряд чемпионских титулов? Дело не в них, это происходит на психологическом уровне». — заявил Маттеус.

Экс-футболист не сомневается в главном тренере  Нико Коваче. Он пожелал нынешнему наставнику команды добиться прежних успехов «Баварии».

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com (EN)

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