На стадионе ЦСКА может появиться интерактивный музей

Автор: Алена Груздева 0

Сегодня проект мультимедийного музея ЦСКА на «ВЭБ Арене» находится на стадии рассмотрения. Об этом заявил генеральный директор московского клуба Роман Бабаев на встрече с болельщиками.

«Музей обязательно будет. Но мы хотим сделать не просто выставку трофеев, а современный универсальный музей с большим количеством интерактивных модулей, чтобы болельщики могли погрузиться во все вехи истории клуба. Думаю, через год-полтора такой музей появится. Сейчас проект находится на согласовании», — прокомментировал Бабаев.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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