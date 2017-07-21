На сайте «Црвены Звезды» появилось обращение к «Зениту»

На официальном сайте сербской «Црвены Звезды» появилось сообщение, адресованное «Зениту». В нем клуб из Сербии пожелал «сине-бело-голубым» удачи в новом сезоне РФПЛ.

«Футбольные клубы «Црвена Звезда» и «Зенит» связывают сотрудничество и дружба. В субботу, 22 июля «Зенит» проведет свой первый матч на «Арене Санкт-Петербург» в рамках нынешнего чемпионата России.

На прошедшем Кубке конфедераций этот стадион установил рекорд посещаемости. Ни один стадион не посетили столько человек по ходу турнира. Теперь и «Зенит» начинает выступление на современной и технологичной арене!

«Црвена Звезда» поздравляет своих друзей с этим историческим событием и желает «Зениту» одержать победу в чемпионате России в новом сезоне», — сообщается на сайте клуба.

В марте 2017 года было подписан документ о сотрудничестве «Зенита» и «Црвены Звезды».

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Црвены Звезды»