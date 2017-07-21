Хорватский «Хайдук» проведет матч без зрителей

УЕФА наказала «Хайдук» за расистские лозунги болельщиков на матче второго квалификационного раунда Лиги Европы против болгарского «Левски» . Следующую встречу хорватский клуб проведет без зрительской поддержки.

Пресс-служба УЕФА сообщает, что «Хайдук» также оштрафован на 50 тыс евро, а еще 5 тысяч клуб выплатит за то, что фанаты бросались посторонними предметами.

13 июля в хорватском Сплите прошла первая встреча «Хайдука» и «Левски» , по итогам которой хозяева победили со счетом 1:0. Есть информация о том, что в ходе фанатских стычек во время матча пострадали три болельщика из Болгарии.

В третьем раунде квалификации «Хайдуку» предстоит бороться с датским «Брондбю».

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС