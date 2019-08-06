«ПСЖ» намерен подписать Пауло Дибалу

Автор: Дарья Григорьева 0

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может перебраться в чемпионат Франции. Аргентинец обратил на себя внимание «ПСЖ». 

Парижский клуб уже предложил за форварда 60 млн евро. Ранее появилась информация, что покупка Дибалы рассматривалась в качестве запасного варианта в случае ухода Неймара.

Но «ПСЖ» не единственный клуб, который хочет заполучить аргентинца. На него претендуют также «Манчестер Юнайтед» и «Интер».

Напомним, в прошедшем сезоне Серии А нападающий провел 30 матчей, забил пять мячей и отдал шесть голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник:  «Canal+»

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