Маттейс де Лигт намерен перейти в «Барселону»

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт намерен перебраться в другую команду. Летом он планирует оказаться в «Барселоне».

Сообщается, что агент голландского футболиста Мино Райола хотел, чтобы игрок перешел в европейскую команду, не входящую в число ведущих, а затем из нее — в топ-клуб. Такая тактика была выбрана Райолой из-за возраста де Лигта. Таким образом, защитник бы принес агенту прибыль с комиссионных.

Но голландец сообщил, что летом намерен перейти сразу в топ-клуб и именно в «Барселону».

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo