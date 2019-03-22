Маттейс де Лигт намерен перейти в «Барселону»

Автор: Дарья Григорьева 0

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт намерен перебраться в другую команду. Летом он планирует оказаться в «Барселоне». 

Сообщается, что агент голландского футболиста Мино Райола хотел, чтобы игрок перешел в европейскую команду, не входящую в число ведущих, а затем из нее — в топ-клуб. Такая тактика была выбрана Райолой из-за возраста де Лигта. Таким образом, защитник бы принес агенту прибыль с комиссионных.

Но голландец сообщил, что летом намерен перейти сразу в топ-клуб и именно в «Барселону».

Фото: Global Look Press
Источник: Mundo Deportivo

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