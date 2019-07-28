Марко Ройс — лучший игрок сезона-2018/19 по версии журналистов

Члены ассоциации немецких спортивных журналистов назвали имя лучшего игрока прошедшего сезона чемпионата Германии. Им оказался полузащитник «Боруссии» Д Марко Ройс.
Хавбек «шмелей» получил 158 голосов из 540. Этот результат и принес победу немецкому игроку.
На втором месте расположился футболист «Байера» Кай Хаверц (121 голос), а тройку замкнул защитник «Баварии» Джошуа Киммик (35 голосов).
В прошедшем сезоне Бундеслиги Ройс провел 27 матчей, забил 17 мячей и отдал 10 голевых передач.
Фото: Global Look Press
Источник: Kicker