Марко Ройс — лучший игрок сезона-2018/19 по версии журналистов

Члены ассоциации немецких спортивных журналистов назвали имя лучшего игрока прошедшего сезона чемпионата Германии. Им оказался полузащитник «Боруссии» Д Марко Ройс.

Хавбек «шмелей» получил 158 голосов из 540. Этот результат и принес победу немецкому игроку.

На втором месте расположился футболист «Байера» Кай Хаверц (121 голос), а тройку замкнул защитник «Баварии» Джошуа Киммик (35 голосов).

В прошедшем сезоне Бундеслиги Ройс провел 27 матчей, забил 17 мячей и отдал 10 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Kicker