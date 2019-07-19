Экс-игрокам сборной Англии предлагали деньги за критику ЧМ-2022

Автор: Дарья Григорьева 0

катар чм

Бывших игроков сборной Англии Сола Кэмпбелла и Стэна Коллимора попросили критиковать чемпионат мира в Катаре 2022 года. Им предлагали денежное вознаграждение. 

Утверждается, сами экс-футболисты подтвердили эту информацию. Кэмпбеллу и Коллимору обещали плату за критику страны-хозяйки чемпионата мира на конференции в Лондоне.

Подобные негативные отзывы должны были серьезно помешать Катару в проведении турнира.

Сообщается, критика якобы являлась частью борьбы стран Персидского залива с Катаром.

Фото: Global Look Press
Источник: The Times

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