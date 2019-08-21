Криштиану Роналду: «Я уже вошел в историю футбола»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своей мотивации перед предстоящим сезоном в Серии А. Он также отметил, что его вдохновляет играть в футбол.

«Я один из лучших в своей профессии и уже вошел в историю футбола. То, что только нам с Месси удалось выиграть по пять «Золотых мячей» – неслучайно.

Я одержим успехом. И у меня до сих пор есть мотивация заявить о себе снова на командном и на индивидуальном уровне.

Меня толкает вперед страсть к футболу и желание побеждать», — заявил португальский форвард.

Напомним, чемпионат Италии начнется 24 августа с матча «Парма» — «Ювентус». В прошлом сезоне Роналду отыграл за туринцев 31 матч, забил 21 мяч и отдал 11 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport