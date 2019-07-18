«Тоттенхэм» нашел замену Кирану Триппьеру

Защитник Киран Триппьер покинул «Тоттенхэм». Теперь английский клуб ищет замену футболисту.

Как сообщает источник, «шпоры» обратили внимание на двоих игроков Серии А: на Эльсеида Хюсая («Наполи») и Алессандро Флоренци («Рома»).

Ранее стало известно, что Триппьер ушел из команды Почеттино и перебрался в мадридский «Атлетико».

Напомним, Хюсай защищает цвета «Наполи» с 2015 года. В прошедшем сезоне он провел 27 матчей и отдал две голевые передачи. Флоренци в «Роме» проводит всю свою карьеру (за исключением сезона-2011/12: он отыграл за «Кротоне» из Серии B). В прошлом сезоне принял участие в 29 встречах, забил три мяча и сделал два результативных паса.

Фото: Global Look Press

Источник: Сайт журналиста «Sky Sport Italia» Джанлуки Ди Марцио