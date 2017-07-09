Люка Зидан может стать третьим голкипером «Реала»

Автор: Алена Груздева 0

Сын главного тренера мадридского «Реала» Люка Зидан может стать третьим вратарем основного состава в сезоне-2017/18. На данный момент Люка тренируется в молодежной команде клуба. 

Отпрыск Зинедина Зидана может выиграть конкуренцию у действующего третьего вратаря состава, Рубена Яньеса. Тот в минувшем сезоне не вышел на поле ни в одном матче и уже высказывал желание покинуть расположение «сливочных». За «Реал Мадрид Б» 19-летний вратарь провел 8 игр в сезоне-2016/17, два матча сыграв всухую.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Леонардо Бонуччи

«Реал» поборется с «Челси» за Леонардо Бонуччи

Бэйл

Зинедин Зидан не хочет отпускать Гарета Бэйла из «Реала»

Хамес

Зидан не рассчитывает на Хамеса в новом сезоне

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 