«Ювентус» предложит на Блеза Матюиди 15 млн. евро

Туринский «Ювентус» продолжает поиски опорного полузащитника. После неудачи с подписанием Стивена Н’Зонзи из «Севильи» руководство «Старой синьоры» переключилось на Блеза Матюиди.
«Бьянконери» готовы сделать первое предложение в размере 15 млн. евро.
Прошлым летом чемпион Италии уже интересовался Матюиди. Однако тогда переговоры заблокировал президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи в надежде продлить контракт с игроком. Нынешнее соглашение с футболистом сборной Франции истекает в 2018 году.
Стоить отметить, что Матюиди рассматривает варианты перехода в другой клуб и не против пополнить состав «Ювентуса».
Фото: Global Look Press
Источник: Juvenews.eu