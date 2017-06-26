«Ювентус» предложит на Блеза Матюиди 15 млн. евро

Автор: Никита Воробьев 0

Блез Матюиди

Туринский «Ювентус» продолжает поиски опорного полузащитника. После неудачи с подписанием Стивена Н’Зонзи из «Севильи» руководство «Старой синьоры» переключилось на Блеза Матюиди.

«Бьянконери» готовы сделать первое предложение в размере 15 млн. евро.

Прошлым летом чемпион Италии уже интересовался Матюиди. Однако тогда переговоры заблокировал президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи в надежде продлить контракт с игроком. Нынешнее соглашение с футболистом сборной Франции истекает в 2018 году.

Стоить отметить, что Матюиди рассматривает варианты перехода в другой клуб и не против пополнить состав «Ювентуса».

Фото: Global Look Press
Источник: Juvenews.eu

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Аллегри

Массимилиано Аллегри: «Я хочу остаться в «Ювентусе»

Аллегри

Массимо Аллегри продлит контракт с «Ювентусом» до 2019 года

Марко Верратти

«Барселона» предложит 100 млн евро за Марко Верратти

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 