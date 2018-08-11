Федор Смолов: «Хочу поблагодарить «Краснодар». Этот период навсегда останется в моем сердце!»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов поблагодарил «Краснодар» за 3 года, проведенных в команде. 9 августа форвард покинул «быков» и подписал 4-летний контракт с «железнодорожниками».

«Хочу поблагодарить «Краснодар» за 3 незабываемые года! Всех партнеров по команде, тренеров, персонал, руководство и болельщиков! Этот период навсегда останется в моем сердце!» – написал 28-летний футболист в своем Instagram.

Напомним, «Локомотив» заплатил за трансфер Федора около 9 млн евро. За «Краснодар» форвард выступал с 2015 года, сыграв в клубе 101 матч и отличившись 64 голами.

Фото: официальный сайт ФК «Локомотив»

Источник: официальный Instagram Федора Смолова