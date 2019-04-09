«Аугсбург» отправил в отставку главного тренера команды Мануэля Баума

Немецкий клуб «Аугсбург» уволил главного тренера Мануэля Баума. Он возглавлял команду с декабря 2016 года.
Также клуб покинули его ассистент Йенс Леманн и технический директор Стефан Шварц.
Сообщается, что исполняющим обязанности главного тренера «Аугсбурга» назначен Мартин Шмидт, известный по работе в «Майнце» и «Вольфсбурге».
После туров 28 туров «Аугсбург» занимает 15-е место в таблице чемпионата Германии. В активе у «фуггеров» 25 очков.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Аугсбурга»