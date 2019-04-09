«Аугсбург» отправил в отставку главного тренера команды Мануэля Баума

Автор: Роман Шлуинский 0

Немецкий клуб «Аугсбург» уволил главного тренера Мануэля Баума. Он возглавлял команду с декабря 2016 года.

Также клуб покинули его ассистент Йенс Леманн и технический директор Стефан Шварц.

Сообщается, что исполняющим обязанности главного тренера «Аугсбурга» назначен Мартин Шмидт, известный по работе в «Майнце» и «Вольфсбурге».

После туров 28 туров «Аугсбург» занимает 15-е место в таблице чемпионата Германии. В активе у «фуггеров» 25 очков.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Аугсбурга»

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