Стали известны имена лучших клубных тренеров в истории

Стал известен список лучших клубных тренеров в истории по версии France Football. Рейтинг был опубликован на сайте издания.

Лучшим тренером в истории клубного футбола стал экс-главный тренер «Аякса» и «Барселоны» Ринус Михелс. В тройку также вошли бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон и экс-специалист «Милана» Арриго Сакки.

Из действующих специалистов в топ-10 попали главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, а также Карло Анчелотти, возглавляющий «Наполи». Зинедин Зидан («Реал») оказался на 22-й строчке, Юрген Клопп («Ливерпуль») — на 27-м месте.

Рейтинг был составлен на основе тренерских достижений с клубами, их наследия, продолжительности карьеры.

10-ка лучших клубных тренеров выглядит следующим образом:

1. Ринус Михелс (Голландия)

2. Алекс Фергюсон (Шотландия)

3. Арриго Сакки (Италия)

4. Йохан Кройфф (Голландия)

5. Хосеп Гвардиола (Испания)

6. Валерий Лобановский (СССР, Украина)

7. Эленио Эррера (Аргентина, Франция)

8. Карло Анчелотти (Италия)

9. Эрнст Хаппель (Австрия)

10. Билл Шенкли (Шотландия)

Фото: Global Look Press

Источник: France Football