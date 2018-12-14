Иван Обляков: «В этот раз «Реал» тоже был очень расстроен»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал реакцию игроков «Реала» на поражение в матче. Молодой футболист сказал, что «сливочные» были сильно разочарованы.

«В этот раз они тоже были очень расстроены. Настолько быстро ушли с поля, что практически никто из нашей команды даже не успел к ним подойти.» — заявил Обляков.

Но игрок добавил, что удалось поменяться футболками, но только уже в раздевалке.

Напомним, что встреча «армейцев» с мадридским клубом завершилась победой «красно-синих» (3:0). Однако она не помогла московской команде пробиться в плей-офф еврокубков. ЦСКА финишировал в группе G на последнем месте с семью очками.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Известия