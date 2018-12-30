Жерар Пике купил клуб «Андорра» из пятой испанской лиги

Автор: Поршнев Тимофей 0

Жерар Пике

Защитник «Барселоны» Жерар Пике стал владельцем испанского клуба «Андорра».Футболист совершил сделку через инвестиционную компанию Kosmos.

Вместе с покупкой клуба новый владельцу перешел долг клуба в размере 200 000 евро, который он должен будет погасить.

Сообщалось, что основной целью Пике является создание команды с прицелом на выступление в высших дивизионах испанского футбола.

«Андорра» была создана в 1942 году и на данный момент выступает в пятом по силе испанском дивизионе.

Фото: Global Look Press
Источник: As

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