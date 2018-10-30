Матч «Динамо» – ЦСКА обслужит Алексей Еськов и другие назначения 13-го тура чемпионата России

Автор: Поршнев Тимофей 0

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 13-го тура РПЛ. Центральный матч «Динамо» — ЦСКА обслужит Алексей Еськов.

3 ноября

«Локомотив» – «Арсенал»

Судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

«Динамо» – ЦСКА

Судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

4 ноября

«Зенит» – «Ахмат»

Судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

«Краснодар» – «Ростов»

Судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Владимир Москалев (Воронеж); инспектор – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

«Спартак» – «Урал»

Судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

5 ноября. 

«Оренбург» – «Рубин»

Судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

«Уфа» – «Крылья Советов»

Судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

«Анжи» – «Енисей»

Судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Тихон Калугин (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья – Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт РФС

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