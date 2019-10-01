Серхио Рамос повторил рекорд Роберто Карлоса

Автор: Роман Шлуинский 0

В матче 2-го тура «Реал» сыграл вничью с «Брюгге» — 2:2. Защитник «сливочных» Серхио Рамос провел весь матч.

Эта игра оказалась для испанца 120-й в Лиге чемпионов. Таким образом, он повторил рекорд экс-защитника «Реала» и «Фенербахче» Роберто Карлоса по количеству матчей для игроков этого амплуа.

В общем топе 33-летний футболист поднялся на 11-е место. На первой позиции находится бывший голкипер «Реала» Икер Касильяс, который вышел на поле в 177 играх Лиги чемпионов. Вторую позицию занимает форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду (163). На третьей – бывший полузащитник «Барселоны» Хави (151).

Фото: твиттер «Реала»
Источник: твиттер Squawka Football

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