Топ-клубы заинтересованы лучшим бомбардиром Бундеслиги

«Барселона» и «Ливепуль» пристально следят за нападающим «Айнтрахта» Ф Лукой Йовичом. Футболист является лучшим бомбардиром Бундеслиги.

На недавнем матче Лиги Наций Сербии против Черногории (2:1) присутствовали скауты «Барселоны». Игрок вышел на замену в концовке встречи и не отметился результативными действиями. Интерес Йович представляет и для «Ливерпуля». Кроме того, раннее сообщалось, что футболист обратил на себя внимание и «Баварии».

Напомним, что права на игрока принадлежат «Бенфике». В нынешнем сезоне чемпионата Германии Лука Йович забил девять мячей в девяти матчах и сделал три результативные передачи. Футболист возглавляет список лучших бомбардиров Бундеслиги

Фото: GLobal Look Press

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