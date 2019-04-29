Олег Знарок возглавил хоккейную команду «Спартак»

Автор: Дарья Григорьева 0

Стало известно, кто возглавит хоккейную команду «Спартак». Им оказался экс-тренер сборной России Олег Знарок.

Контракт с российским специалистом подписан по схеме «1+1».

Напомним, Знарок трижды выигрывал Кубок Гагарина: дважды с «Динамо» (сезоны-2011/12 и 2012/13) и единожды со СКА (сезон 2016/17). Кроме того специалист возглавлял сборную России. С ним национальная команда стала чемпионом мира в 2014 году в Минске, а через четыре года, в 2018 году, сборная Олимпийских спортсменов из России победила на Олимпиаде-2018.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Спартака»

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