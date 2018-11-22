Хосеп Гвардиола хочеть поработать со сборной

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал интересное желание. Испанский специалист заявил, что хотел бы поработать главным тренером сборной.

«Я бы хотел стать главным тренером национальной команды. Рано или поздно это случится. Мне нравится играть матчи каждые три дня, но иногда хочется больше спокойствия, уделить больше времени игре в гольф. Сейчас мне не хватает на это времени. Рано или поздно настанет такой момент, когда одна из сборных постучится в мою дверь. Посмотрим, что будет» — заявил Гвардиола.

Напомним, что испанский специалист возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году. Под его руководством в прошлом сезоне «горожане» стали чемпионами Англии. В нынешнем же 2018/19 команда под его руководством лидирует в АПЛ с 32-мя очками.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph