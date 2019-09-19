Зинедин Зидан о поражении от «ПСЖ»: «Реал» играл не на уровне ЛЧ»

Главный тренер мадридского клуба прокомментировал результат матча с парижанами. Напомним, встреча 1-го тура группы А завершилась разгромной победой «ПСЖ» со счетом 3:0.

По его словам, «сливочные» не сыграли на привычном для себя уровне. «Нам не хватало интенсивности. Мы проигрывали много единоборств, а это всегда осложняет задачу, когда играешь с «ПСЖ», — отметил специалист.

«У «ПСЖ» хорошая команда, они создают моменты. Но меня заботит не это. Я обеспокоен тем, что моя команда не выступила на том уровне, которого требует этот турнир и такой соперник», — добавил он.

«Парижане превосходили нас во всем. Главное – в интенсивности, это раздражает меня больше всего. Мы знали, что «ПСЖ» будет оказывать на нас давление, но мы не были по-настоящему в игре ни в один момент времени», — заключил француз.

Напомним, в составе парижской команды два гола забил Анхель Ди Мария. Еще один мяч записал на свой счет Тома Менье.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА