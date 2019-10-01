«Ювентус» подал апелляцию на чемпионство «Интера» в сезоне-2005/06

Туринский клуб вновь оспорит скудетто «нерадзурри». Предыдущие апелляции команды были отклонены.

В тот розыгрыш Серии А «Юве» стал победителем итальянского чемпионата. Однако, по результатам коррупционного скандала туринцы были лишены титула.

Отметим, что в последнее время «бьянконери» неоднократно пытались оспорить чемпионство миланцев. Во всех жалобах клубу было отказано в судебном порядке.

Напомним, «Ювентус» и «Интер» сыграют между собой в 7-м туре чемпионата Италии. Встреча на стадионе «Сан-Сиро» состоится 6 октября в 21:45 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: La Repubblica