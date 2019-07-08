Евгений Коноплянка может перейти в «Фенербахче»

Украинский хавбек может продолжить карьеру в Турции. В приобретении 29-летнего футболиста заинтересован «Фенербахче».

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка попал в сферу интересов турецкого «Фенербахче». Стамбульский клуб предложил за 29-летнего украинца 3 миллиона евро.

В нынешнем клубе украинца дали понять, что не рассчитывают на игрока в новом сезоне. Действующий контракт футболиста с «Шальке» рассчитан до июня 2020 года.

В прошедшем сезоне хавбек провел 13 матчей в чемпионате Германии. На его счету 1 гол и 1 результативная передача.

Фото: Global Look Press

Источник: Bild