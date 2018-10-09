France Football объявил тридцать номинантов на «Золотой мяч»

Стал известен окончательный список номинантов на «Золотой мяч». France Football объявил тридцатку футболистов.

Первая пятерка: Серхио Агуэро («Манчестер Сити», Аргентина), Алиссон («Ливерпуль», Бразилия), Гарет Бэйл («Реал» Уэльс), Карим Бензема («Реал», Франция), Эдинсон Кавани («ПСЖ», Уругвай).

Вторая пятерка: Тибо Куртуа («Реал», Бельгия), Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия), Роберто Фирмино («Ливерпуль», Бразилия), Диего Годин («Атлетико», Уругвай).

Третья пятерка: Антуан Гризманн («Атлетико», Франция), Эден Азар («Челси», Бельгия), Иско («Реал», Испания), Харри Кейн(«Тоттенхэм», Англия), Нголо Канте («Челси», Франция).

Четвертая пятерка: Уго Льорис («Тоттенхэм», Франция), Марио Манджукич («Ювентус», Хорватия), Садьо Мане («Ливерпуль», Сенегал), Марсело («Реал», Бразилия), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция).

Пятая пятерка: Лионель Месси («Барселона», Аргентина), Лука Модрич («Реал», Хорватия), Неймар («ПСЖ», Бразилия), Ян Облак («Атлетико», Словения), Поль Погба («Манчестер Юнайтед», Франция).

Шестая пятерка: Иван Ракитич («Барселона», Хорватия), Серхио Рамос («Реал», Испания), Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Луис Суарес («Барселона», Уругвай), Рафаэль Варан («Реал», Франция).

Напомним, что обладателя «Золотого мяча» определят 3 декабря.

Больше всего таких наград у двух легенд мирового футбола — Криштиану Роналду и Лионеля Месси. У обоих игроков по 5 «Золотых мячей».

Фото: Global Look Press

Источник: France Football