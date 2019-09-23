«Челси» повторил антирекорд сезона-1978/79, когда команда вылетела из АПЛ

Английский клуб выдал неудачный старт в текущем сезоне. «Синие» выиграли лишь 2 игры в 6-ти матчах Премьер-лиги.

При этом, команда Фрэнка Лэмпарда занимает 3-е место по количеству пропущенных мячей. В проведенных встречах лондонский клуб пропустил 13 мячей.

Хуже дела обстоят только у «Норвич Сити» (14) и занимающего 20-е место в турнирной таблице «Уотфорда» (18). Таким образом, «Челси» повторил свой худший результат 40-летней давности, когда лондонцы вылетели из английского чемпионата.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги «синие» занимают 11-е место. После 6-ти проведенных встреч в активе команды 8 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: «твиттер» OptaJoe