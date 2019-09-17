Сын Филиппа Киркорова будет заниматься в академии ЦСКА

Сын известного поп-исполнителя Филиппа Киркорова Мартин-Кристин продолжит занятия футболом в ЦСКА. Мальчик успешно прошел просмотр для клубной академии армейцев.

Ранее Мартин, родившийся в 2012 году, поступал в академию «Барселоны» в Москве. В ЦСКА еще не определились с выбором позиции, на которой будет выступать младший Киркоров.

«Мартин-Кристин Филиппович Киркоров в сопровождении своего звездного отца побывал сегодня утром на просмотре в армейской академии. Будущий футболист просмотр прошел. С учетом возраста (Мартин 2012 года) говорить о выборе позиции еще рано», – написал журналист Василий Конов.

«Теперь сын Филиппа Киркорова три раза в неделю будет заниматься футболом, но окончательное решение будет за мальчиком – подойдет ли ему, захочет ли в итоге серьезно заниматься футболом», – добавил он на своем телеграм-канале.

В текущем сезоне ЦСКА идет на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. После 9-ти туров на счету армейцев 19 очков.

Фото: Twitter

Источник: телеграм-канал Василия Конова