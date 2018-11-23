Игрок «Ювентуса» может перейти в «Рому»

Автор: Дарья Григорьева 0

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани вероятно сменит клуб. Футболист привлек внимание «Ромы».

Между спортивным директором римлян Мончи и агентом игрока уже состоялись переговоры о возможном трансфере. Ругани не устраивает, что в «Ювентусе» у него мало игровой практики, поэтому он намерен летом сменить клуб. Но «Ювентус» против перехода футболиста. Туринский клуб предлагает ему новый контракт до 2021 года с зарплатой 2,5 млн евро.

Напомним, что Ругани перешел в «Ювентус» в 2015 году. В этом сезоне 2018/19 в Серии А он провел только два матча.

Фото: GLobal Look Press
Источник: Corrierre dello Sport

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