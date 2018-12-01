Игрок «Нанта» обвинил арбитра в насмешке над своей командой

Автор: Дарья Григорьева 0

Защитник «Нанта» Диего Карлос негативно отозвался об арбитре игры Жероме Бризаре. Футболист обвинил Бризара в насмешке над своей командой в матче против «Сент-Этьена».

«Арбитр рассмеялся и спросил, нужно ли нам еще время, чтобы пропустить четвертый мяч. Невероятно, как судья мог себе такое позволить. Считаю, арбитры не должны так говорить. Можно проверить, что он сказал, с помощью камер». — заявил Карлос.

Арбитр отказался комментировать ситуацию.

Напомним, что встреча «Нанта» с «Сент-Этьеном» завершилась победой последней команды (0:3). В чемпионате Франции «Нант» располагается на 12-й строчке с 17 очками. «Сент-Этьен» — на 5-й с 26 очками.

Фото: Global Look Press
Источник: AFP

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