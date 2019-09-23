Криштиану Роналду не примет участие в матче с «Брешией» из-за травмы

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустит матч 5-го тура Серии А с «Брешией». Футболист не примет участие в игре из-за травмы.

Ранее сообщалось, что у 34-летнего футболиста есть проблемы с приводящей мышцей бедра. Главный тренер итальянского клуба Маурицио Сарри решил не заявлять португальца, чтобы не рисковать здоровьем игрока.

Заявка «Ювентуса» на матч с «Брешией» выглядит так:

Вратари: Войчех Шченсны, Карло Пинсольо, Джанлуиджи Буффон;

Защитники: Маттейс де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Леонардо Бонуччи, Даниэле Ругани, Мерих Демирал;

Полузащитники: Миралем Пьянич, Сами Хедира, Аарон Рэмзи, Блез Матюиди, Эмре Джан, Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур, Хуан Куадрадо, Федерико Бернардески;

Нападающие: Пауло Дибала, Гонсало Игуаин.

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду провел 4 матча в чемпионате Италии. Португалец забил 2 мяча и одал одну результативную передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер «Ювентуса»