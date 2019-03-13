Криштиану Роналду о победе «Ювентуса»: «Для этого меня и позвали»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился мыслями о победе туринского клуба над «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0; первая игра — 0:2).

«Этот вечер должен был быть особенным, так и произошло, не только из-за голов, но и из-за команды, ее невероятного отношения к делу.

Для этого меня и позвали в «Ювентус»: помогать в такие волшебные вечера», — сказал португальский форвард.

Напомним, что в ответной игре 1/8 финала турнира Роналду оформил в ворота мадридской команды хет-трик.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia