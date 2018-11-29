Лионель Месси установил новый рекорд

Матч Лиги чемпионов «Барселоны» с ПСВ завершился победой первой команды (2:1). Нападающий каталонского клуба Лионель Месси поделился мнением об игре команды.

Аргентинский форвард обошел Криштиану Роналду по голам за один клуб в турнире. Таким образом аргентинец установил рекорд.

«В ситуации с голом Пике у меня просто не получился удар. Хорошо, что Жерар был в той зоне и направил мяч в ворота. Но мы точно не планировали это. Рад своему достижению и счастлив такой статистике. Мы достигли нашей цели, став первыми в сложной группе. Мы очень счастливы, у нас были напряженные выездные матчи» — заявил Лионель Месси

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com